Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Офтальмолог рассказала о цвете глаз склонных к болезням людей

Врач Татьяна Шилова: по цвету глаз человека можно определить склонность к заболеваниям

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По цвету глаз человека можно определить, к каким болезням он склонен, утверждает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Об этом она рассказала изданию Ura.ru

По словам Шиловой, люди с карими глазами из-за пигментированной радужки имеют склонность к глаукоме — заболеванию, которое может привести к слепоте. В свою очередь, у обладателей светлых глаз меньше солнцезащитного пигмента, поэтому их глаза хуже защищены от солнца. «Такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — говорит она.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Если радужная оболочка глаза имеет разные цвета, это говорит о наличии гетерохромии. Тревогу должна вызывать приобретенная гетерохромия, которая появляется в результате реакции на лекарственные препараты и может сигнализировать о начале заболеваний. «Такие изменения должны настораживать», — говорит Шилова.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев назвал основные причины покраснения век и глаз. По его словам, такую реакцию могут вызвать неправильно подобранные контактные линзы.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна
Названа общая сумма помощи США Украине с начала спецоперации
США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты
В ООН оценили переговоры в Стамбуле по украинскому зерну
Назван срок подписания договора по экспорту зерна между Россией и Украиной
Названы усиливающие запах пота продукты
В России массово погиб один вид насекомых
Сердце свиньи впервые пересадили умершему человеку
Стала известна реакция тренера «Зенита» на лишение всех титулов на Украине
Микки Рурк поддержал Джонни Деппа после суда с Эмбер Херд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.