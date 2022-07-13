Офтальмолог рассказала о цвете глаз склонных к болезням людей

Врач Татьяна Шилова: по цвету глаз человека можно определить склонность к заболеваниям

По цвету глаз человека можно определить, к каким болезням он склонен, утверждает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Об этом она рассказала изданию Ura.ru

По словам Шиловой, люди с карими глазами из-за пигментированной радужки имеют склонность к глаукоме — заболеванию, которое может привести к слепоте. В свою очередь, у обладателей светлых глаз меньше солнцезащитного пигмента, поэтому их глаза хуже защищены от солнца. «Такие люди чаще страдают от меланом — злокачественных опухолей», — говорит она.

Если радужная оболочка глаза имеет разные цвета, это говорит о наличии гетерохромии. Тревогу должна вызывать приобретенная гетерохромия, которая появляется в результате реакции на лекарственные препараты и может сигнализировать о начале заболеваний. «Такие изменения должны настораживать», — говорит Шилова.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев назвал основные причины покраснения век и глаз. По его словам, такую реакцию могут вызвать неправильно подобранные контактные линзы.