Косметолог назвала россиянам губительную для красоты еду

Косметолог Циала Хугаева: жареный бекон может вызвать появление морщин и сухость кожи

Косметолог Циала Хугаева назвала россиянам губительную для красоты пищу. Комментарий эксперта приводит Life.ru.

По словам специалистки, негативное воздействие на кожу оказывают картофель фри, ароматизированные йогурты, молоко, алкоголь, а также кофе и чай с кофеином. Данные продукты питания могут вызвать появление воспалений, акне, морщин и привести к истощению кожного покрова, отметила она.

В то же время преждевременному увяданию и сухости кожи способствует употребление любого подвергшегося переработке мяса, в том числе жареного бекона, добавила Хугаева. Так, указанная еда вредна из-за используемого при ее изготовлении красителя — нитрита натрия — и повышенного содержания соли.

Помимо этого, в список вошли газированные напитки. «Сладкие газированные напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфаты, которые повреждают коллаген в коже, в результате чего она становится тонкой, теряет упругость и склонна к появлению морщин», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки. «Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она.