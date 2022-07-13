Косметолог назвала россиянам губительную для красоты еду
Косметолог Циала Хугаева назвала россиянам губительную для красоты пищу. Комментарий эксперта приводит Life.ru.
По словам специалистки, негативное воздействие на кожу оказывают картофель фри, ароматизированные йогурты, молоко, алкоголь, а также кофе и чай с кофеином. Данные продукты питания могут вызвать появление воспалений, акне, морщин и привести к истощению кожного покрова, отметила она.
В то же время преждевременному увяданию и сухости кожи способствует употребление любого подвергшегося переработке мяса, в том числе жареного бекона, добавила Хугаева. Так, указанная еда вредна из-за используемого при ее изготовлении красителя — нитрита натрия — и повышенного содержания соли.
Помимо этого, в список вошли газированные напитки. «Сладкие газированные напитки содержат не только огромное количество сахара, но и фосфаты, которые повреждают коллаген в коже, в результате чего она становится тонкой, теряет упругость и склонна к появлению морщин», — пояснила собеседница издания.
Ранее в июле сообщалось, что блогерша Изабель Люкс из США назвала четыре простых способа замедлить старение кожи. По словам бьюти-эксперта, обновлению организма на клеточном уровне способствует сон длительностью восемь-девять часов в сутки. «Кажется, что это много, но важно, чтобы все ваши клетки действительно омолодились за одну ночь», — пояснила она.