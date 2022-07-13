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Участника банды Басаева осудят за нападение на ОМОН в 2000 году

Участник банды Басаева пойдет под суд за нападение на пермский ОМОН в 2000 году

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Северо-Кавказском федеральном округе участник банды Басаева и Хаттаба Хафиз Раззаков предстанет перед судом по обвинению в нападении на российских военнослужащих и участии в вооруженном мятеже. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия, 29 марта 2000 года Раззаков в составе группы численностью не менее 100 человек атаковал сотрудников пермского ОМОН и военнослужащих комендантской роты Веденского района Чеченской Республики. В результате 43 сотрудников правоохранительных органов и военных погибли. Свыше 100 силовиков получили ранения различной степени тяжести.

В результате боестолкновения были повреждены и уничтожены военная техника, имущество и вооружение. Помимо этого, фигурант принял участие в вооруженном мятеже к югу от села Джани-Ведено.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

21 апреля сообщалось, что в Казани суд арестовал пять членов банды Басаева по делу о нападении на псковских десантников.

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Елизавета Новикова
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