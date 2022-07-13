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Россиянка впервые слетала в Турцию и описала отдых фразой «карнавал радости»

Читательница «Тонкостей туризма» рассказала об отдыхе в Турции за 260 тысяч рублей

Фото: Diego Cupolo / Global Look Press

Россиянка впервые слетала в Турцию и осталась приятно удивлена уровнем сервиса и качеством обслуживания. Своими впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка описала отдых фразой «карнавал радости и позитива», отметив большую зеленую территорию, несколько зон отдыха, бассейны, просторный пляж, вкусную и изысканную еду. Путешественница сообщила, что среди отдыхающих были также англичане, немцы, украинцы, французы, которые нормально общались между собой.

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При этом туристка отметила несколько минусов курорта. В частности, в отеле плохо работал интернет: путешественникам не удавалось нормально забронировать экскурсии и позвонить через мессенджеры. К тому же, как рассказала девушка, рядом с гостиницей негде было прогуляться — поблизости находился лишь рынок и несколько магазинов.

По словам россиянки, восьмидневный отдых на двоих в люксовом отеле Белека Papillon Ayscha Resort обошелся им с мужем в 260 тысяч рублей. Путешественница отмечает, что путевка «стоила своих денег».

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России назвали новую минимальную стоимость семейного тура в Турцию. По их данным, поездка на семью из двух взрослых и ребенка обойдется в 161 тысяч рублей. При этом средний чек путевки в июле и августе составляет 198 тысяч и 223,6 тысячи рублей соответственно.

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Ксения Жарова
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