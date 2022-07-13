Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам назвали новую минимальную стоимость путевки в Турцию

АТОР: тур для семьи с одним ребенком в Анталье обойдется минимально в 161 тысячу рублей

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Новая минимальная стоимость семейного тура в Турцию составила 161 тысячу рублей. Средний чек за отдых в республике назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным турецких туроператоров, средний чек путевки в Турцию в июле и августе 2022 года на семью в составе двух взрослых и одного ребенка составил 3367 и 3800 евро (198 и 223,6 тысячи рублей) соответственно, при этом годом ранее он равнялся 1731 и 1920 евро (102 и 113 тысяч рублей). Так, рост цен в годовом выражении составил 95-98 процентов.

«Во второй половине июля семье с одним ребенком недельный тур на курорты Антальи обойдется минимально в сумму 161 тысяча рублей на всех — это примерно на 25 процентов выше, чем в том же периоде 2021 года», — рассказали АТОР в крупной туроператорской компании.

Причинами роста цен были названы дефицит перевозки на курорты и как следствие рост ее стоимости.

Ранее в июле исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила о двукратном подорожании туров в Египет и Турцию. По ее словам, таким образом турецкие и египетские отельеры пытаются компенсировать потери предыдущих лет, возникшие из-за пандемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Россия допустила сохранение транзита газа через Украину
Иммунолог предупредил о способности оспы обезьян «маскироваться» под аллергию
Тело мужчины с 27 ножевыми ранениями нашли в Москве
Пушилин назвал способ казни иностранных наемников в ДНР
Россиянам рассказали о запретах на парковку рядом с частными домами
Названы самые популярные среди россиян авианаправления во второй половине лета
В WhatsApp появится новая функция
Житель Подмосковья донес на жену из-за критики спецоперации
Путин снизил штрафы за незаконные валютные операции
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.