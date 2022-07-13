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Мужчина инсценировал свое похищение ради выкупа от родителей

Daily Trust: нигериец сфальсифицировал свое похищение, чтобы получить выкуп от родителей

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Житель нигерийского города Абеокута инсценировал свое похищение ради того, чтобы получить от родителей крупную сумму в качестве выкупа. Об этом сообщает издание Daily Trust.

29-летний Сегун Мафимидово договорился с друзьями и потребовал у своих родителей 8 миллионов нигерийских найр (более миллиона рублей) под предлогом того, что его похитили вооруженные преступники.

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В подтверждение мужчина прислал родителям сфальсифицированные фотографии, на которых у него были связаны руки. Лжепохитители направили родителям Мафимидово номер счета, на который те должны были перевести деньги в качестве выкупа, но полицейские провели техническое расследование и вышли на самого нигерийца и его друзей.

Ранее сообщалось, что в США замужняя женщина оказалась в суде за то, что инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным. Следствию удалось установить, что американка подстроила собственное похищение и провела три недели с любовником.

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Алиса Дмитриева
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