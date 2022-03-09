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Женщина инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным

Замужняя женщина подстроила собственное похищение и провела три недели с любовником

Фото: Shasta County Sheriff’s Office

В США замужняя женщина оказалась в суде за то, что инсценировала похищение ради свидания с бывшим возлюбленным. Об этом сообщает New York Post.

Жительница города Реддинг, штат Калифорния, Шерри Папини была объявлена пропавшей без вести 2 ноября 2016 года. В течение трех недель представители власти и местные жители вели ее поиски. 24 ноября она была найдена на обочине дороги связанной, со сломанным носом и следом от паяльника на плече. Папини рассказала сотрудникам ФБР, что якобы была похищена двумя «испаноязычными женщинами», которые наставили на нее пистолет, увезли в неизвестном направлении, связали и пытали.

Однако следствию удалось установить, что американка подстроила собственное похищение и провела три недели с любовником. «На самом деле Папини по собственной воле находилась вместе с бывшим бойфрендом в городе Коста-Меса и самостоятельно нанесла себе увечья, чтобы подкрепить ложные показания», — говорится в заявлении прокуратуры Восточного округа штата Калифорния.

В день похищения американка отправилась на пробежку и не вернулась. Когда ее муж, Кит Папини, отправился на поиски, он нашел только ее мобильный телефон и наушники. После этого мужчина обратился в полицию. Пара воспитывает двух детей.

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Женщина была арестована в четверг, 3 марта, по обвинениям в даче ложных показаний сотруднику федеральных правоохранительных органов и мошенничестве, так как после мнимого похищения она получила от властей Калифорнии около 30 тысяч долларов в качестве различных компенсаций.

В 2020 году удалось установить, что мужская ДНК, найденная на теле и одежде Папини после обнаружения, принадлежит ее бывшему бойфренду. Мужчина уже признал, что девушка жила у него, когда ее искали. Она попросила забрать ее из Реддинга, так как якобы подвергалась насилию со стороны мужа. Бывший возлюбленный также подтвердил подтвердил, что травмы она нанесла себе сама.

Папини останется в тюрьме как минимум до 8 марта. Следствие продолжается. В том случае, если женщину признают виновной по всем пунктам, ей может грозить 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в США задержали мошенницу, которая притворилась смертельно больной, чтобы собирать деньги с сочувствующих. Она успела выманить крупную сумму у одной из подруг.

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Никита Савин
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