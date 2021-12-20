Женщина притворилась смертельно больной и попала в тюрьму

В США женщина притворилась смертельно больной, чтобы собирать деньги с сочувствующих, попалась и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает Insider.

46-летняя Мишель Линн Штульц из штата Северная Каролина была задержана и помещена под стражу, когда выяснилось, что она заявила знакомым, будто больна раком в последней стадии. Женщина сказала, что в связи с болезнью ее расходы значительно увеличились, и попросила о помощи. У одной из своих подруг мошенница взяла деньги несколько раз и в итоге задолжала ей 975 долларов (около 72 тысяч рублей).

Вскоре сердобольная женщина случайно узнала, что никакого диагноза Штульц не ставили, и попыталась выяснить с ней отношения. После этого аферистка перестала общаться с подругой, а пострадавшая обратилась в полицию.

Выяснилось, что Штульц не только обирала свою знакомую — она создала страницу для пожертвований в сети и попросила финансовой помощи у местной церкви. Общая сумма похищенных средств не разглашается. Суд поместил мошенницу под стражу и назначил ей залог в размере пяти тысяч долларов (около 370 тысяч рублей). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 28-летняя женщина притворилась больной раком и открыла сбор средств в сети. Так как пациентка действительно ранее страдала от онкологического заболевания, люди охотно начали жертвовать ей деньги, не догадываясь о подлоге.