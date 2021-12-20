Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина притворилась смертельно больной и попала в тюрьму

Мошенница из США заявила подруге, что больна раком, взяла у нее деньги и попала в тюрьму

Фото: Regis Duvignau / Reuters

В США женщина притворилась смертельно больной, чтобы собирать деньги с сочувствующих, попалась и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает Insider.

46-летняя Мишель Линн Штульц из штата Северная Каролина была задержана и помещена под стражу, когда выяснилось, что она заявила знакомым, будто больна раком в последней стадии. Женщина сказала, что в связи с болезнью ее расходы значительно увеличились, и попросила о помощи. У одной из своих подруг мошенница взяла деньги несколько раз и в итоге задолжала ей 975 долларов (около 72 тысяч рублей).

Вскоре сердобольная женщина случайно узнала, что никакого диагноза Штульц не ставили, и попыталась выяснить с ней отношения. После этого аферистка перестала общаться с подругой, а пострадавшая обратилась в полицию.

Материалы по теме:
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня
Большая маленькая ложь Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Большая маленькая ложьМаляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
30 ноября

Выяснилось, что Штульц не только обирала свою знакомую — она создала страницу для пожертвований в сети и попросила финансовой помощи у местной церкви. Общая сумма похищенных средств не разглашается. Суд поместил мошенницу под стражу и назначил ей залог в размере пяти тысяч долларов (около 370 тысяч рублей). Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 28-летняя женщина притворилась больной раком и открыла сбор средств в сети. Так как пациентка действительно ранее страдала от онкологического заболевания, люди охотно начали жертвовать ей деньги, не догадываясь о подлоге.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
ВОЗ подтвердила опасность омикрон-штамма для привитых и переболевших
Российский пловец рассказал о потерянных в воде на соревнованиях плавках
Моргенштерн предложил владельцу «Тануки» обменяться ресторанами
Реклама Nike на фасаде оперы в Париже спровоцировала скандал в сети
Еще одна страна ужесточила правила въезда для россиян из-за коронавируса
Владельцы техники Apple испугались слежки
Пробки в Москве достигли 10 баллов
Погибшего на сцене Большого театра артиста признали виновным в случившемся
Российские болельщики выразили соболезнования клубу после назначения Черчесова
Москвичей предупредили о наступлении рекордных морозов
В Челябинске задержали гулявшего с муляжом автомата российского школьника
Германия отреагировала на высылку дипломатов из России
Семьи погибших бойцов ЧВК Вагнера заявили об отсутствии документов об их смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter