Женщина притворилась больной, собрала полтора миллиона рублей и избежала тюрьмы

Жительница английского города Рипли, графство Дербишир, 28-летняя Меган Скотчер притворилась смертельно больной, открыла сбор денег на лечение и избежала тюрьмы. Об этом сообщает Nottingham Post.

Трижды победившая рак Скотчер соврала родственникам и близким, что болезнь вернулась. Тогда отец одного из ее сыновей организовал кампанию по сбору пожертвований в Facebook, благодаря которой Скотчер получила 12 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Другой доброжелатель устроил благотворительный велопробег и собрал для «умирающей» 2,5 тысячи фунтов стерлингов (248 тысяч рублей). Выяснилось, что всего британка собрала около 16 тысяч фунтов стерлингов (около полутора миллионов рублей).

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Обман вскрылся, когда один из родственников мнимой больной пообщался с врачами больницы, где она якобы лечилась, и выяснил, что они ничего не знают об очередном обострении ее болезни. В мае 2021 года Скотчер предстала перед судом и призналась в преступлении. Ей назначили психиатрическое освидетельствование и перенесли дальнейшие слушания на осень.

В сентябре судья Стивен Копланд приговорил Скотчер к десяти месяцам тюремного заключения с отсрочкой на год. Британке также назначили 100 часов общественных работ и обязали ее пройти курс реабилитации. «То, что вы сделали, расстроило вашу семью, ваших друзей и людей, которые делали щедрые пожертвования. Вы ими просто пользовались», — заявил Копланд.

После окончания периода отсрочки отбывания наказания осужденный может сесть в тюрьму, а может быть полностью освобожден. Решение принимается в зависимости от его поведения в период отсрочки.

Ранее сообщалось, что житель английского города Ситтингбурн, графство Кент, несколько лет делал вид, что болен раком, чтобы его возлюбленная не могла расстаться с ним. Девушке было так жаль возлюбленного, что в конце концов она согласилась исполнить сексуальные фантазии умирающего и вступила в связь с тремя другими мужчинами.

