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Продюсер назвал гонорар Тилля Линдеманна за пиар-роман со Светланой Лободой

Продюсер рассказал о гонораре Линдеманна в 150 тысяч долларов за встречи с Лободой

Фото: STAR-MEDIA / imago stock&people / Globallookpress.com

Концертный директор и продюсер Кирилл Чибисов рассказал о том, сколько получал солист группы Rammstein Тилль Линдеманн за пиар-роман с певицей Светланой Лободой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам медиаменеджера, артист получал 150 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей) за каждую встречу с исполнительницей, освещаемую в прессе. Чибисов подчеркнул, что изначально музыкант не понимал, для чего это делается, а также плохо знал саму Лободу. Идея с пиар-романом, по информации концертного директора, принадлежала продюсеру певицы Нателле Крапивиной.

«Согласно контракту, Тиллю Линдеманну платили каждый раз по 150 тысяч долларов, чтобы он приезжал и фотографировался в объятиях с Лободой. Хотя поначалу ему даже не объясняли, зачем это нужно. Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, "переборщила с пластикой"», — рассказал медиаменеджер.

Продюсер поведал, что позже солист Rammstein «вошел во вкус» и продолжил выполнять условия контракта. Сама Светлана Лобода резко отреагировала на новость о пиар-романе с артистом.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда еще чуток моего любимого сериала "Как избежать наказание за убийство"?!», — написала исполнительница в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

20 апреля стало известно, что Светлане Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет, а вначале июля певица анонсировала гастроли в Европе и США в августе 2022 года.

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Анастасия Астахова
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