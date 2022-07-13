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Кремль отреагировал на предложение депутатов Рады признать независимость Ичкерии

Песков назвал юридическим казусом предложение Рады признать независимость Ичкерии
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Опубликованный на сайте Верховной Рады законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) является юридическим казусом и безграмотностью. Так на него отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, такого субъекта, как Ичкерия, не существует. «Это просто юридический казус такой», — подчеркнул Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские депутаты потеряли связь с реальностью, так как Ичкерии «даже на бумаге» давно не существует. Он также предложил депутатам Рады провести дебаты о признании Плутона планетой или «поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит Земля».

12 июля на сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Его авторами выступили депутаты Алексей Гончаренко и Муса Магомедов.

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Сергей Истомин
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