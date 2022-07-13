Россиянин погиб под упавшим потолком

В Ижевске 37-летний мужчина погиб под упавшим потолком дома

В частном доме в городе Ижевске Удмуртской Республики на мужчину упал потолок. В итоге россиянин погиб, сообщает местное следственное управление.

Инцидент произошел во вторник, 12 июля, в одном из домов 1957 года постройки на улице Сосновый переулок. Внутри находился 37-летний мужчина. На него рухнул потолок второго этажа дома. В это время его мать занималась работами на приусадебном участке.

На место происшествия выехали следователи. Они осмотрели дом, опросили очевидцев и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранительные органы пообещали установить обстоятельства произошедшего.

Ранее, в мае, в Красноярске с недостроенного здания обрушились бетонные плиты, в результате погибли два жителя российского города. Трагедия произошла по адресу улица Алексеевская, 4. В доме, с которого рухнула облицовка, проводился демонтаж.