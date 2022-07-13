Условием отказа ЕС от российского газа назвали остановку промышленности

Аналитик Юшков назвал условием отказа Европы от российского газа остановку промышленности

Для полного отказа от российского газа Европе необходимо будет остановить практически всю промышленность: химические заводы, заводы по производству азотных удобрений, предприятия сельского хозяйства. В таком случае все мощности перенаправят на нужды населения, электростанции и объекты ЖКХ. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее Юшков заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть остановлен в случае невостребованности российского газа в Европе. Но для этого, по словам аналитика, ЕС придется пойти на большие жертвы.

Условия отказа

Юшков напомнил, что в 2025 году ожидается новая волна ввода в эксплуатацию заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США и Катаре. ЕС, по его словам, рассчитывает наращивать закупки именно в этом направлении. Но удастся ли таким образом заместить поставки из России, будет зависеть от объемов потребления.

«Пока потребление в Европе снижается большими темпами, так что частично они могут компенсировать закупки российского газа. Но непонятно, сколько страны могли бы покупать, не будь текущих ограничений на прокачку, ведь газ они не могут получить физически: в нормальном режиме работает только "Турецкий поток". В любом случае, полностью отказаться от поставок из России без радикального сокращения объемов потребления не выйдет», — убежден аналитик.

Прежде всего, газ, как он считает, необходим будет в отопительный сезон. И для отказа от российских поставок потребуется уход целой категории потребителей.

«Это, в первую очередь, химзаводы, сельское хозяйство, заводы по производству азотных удобрений, которые, в принципе, и так почти закрыты. Промышленность необходимо будет остановить, чтобы она не потребляла энергию в отопительный сезон и можно было отапливать население. Так что снабжать будут только население, электростанции, объекты ЖКХ, школы, больницы. А химическая промышленность, сельское хозяйство, другие производства будут снабжаться только по остаточному принципу», — предположил Юшков.

Сейчас поставки в Европу ведутся по трем маршрутам, при этом один из них, газопровод «Северный поток», остановлен на профилактику до 21 июля.