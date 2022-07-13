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С отказавшихся служить в ВСУ запорожцев снимут обвинения

Глава ВГА Запорожья Рогов заявил, что с отказавшихся служить в ВСУ снимут все обвинения

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

С жителей Запорожской области, которые отказались служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ), планируется снять все обвинения. Об этом заявил глава администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в стриме «Соловьев. Live», передает ТАСС.

Он объяснил, что люди, в отношении которых будут возбуждены дела за уклонение от службы президенту Украины Владимиру Зеленскому, будут «абсолютно чисты перед законом». Он добавил, что это также относится к тем, кого собираются осудить или передать следствию.

Более того, Рогов подчеркнул, что за отказ от военной службы в ВСУ жители смогут получить вознаграждение.

Ранее администрация области сообщала, что украинские войска пытались атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в ходе всей специальной военной операции. «И естественно, мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы все было мирно и безопасно», — сказал чиновник.

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Алевтина Запольская
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