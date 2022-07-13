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Скептически настроенная к отдыху в России туристка удивилась низким ценам на юге

Читательница «Тонкостей туризма» удивилась низким ценам в Широкой Балке под Новороссийском

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская туристка, отдохнувшая в поселке Широкая Балка под Новороссийском, удивилась низким ценам на курорте. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась девушка, изначально она была настроена скептически к идее отдыха на юге страны, более того, Новороссийск представлялся ей промышленным, а не курортным городом. Тем не менее, по приглашению друзей она оказалась в поселке Широкая Балка. Несмотря на то, что пансионат они выбрали наугад, путешественница восхитилась красотой места, чистым воздухом и растущими рядом соснами, фисташковыми деревьями и акациями.

«Все друг друга знают, цены не завышены, но все необходимое под рукой. Пляжи чистые, хорошо оборудованы, есть лежаки, зонты, туалеты и раздевалки. Людей немного, в основном горожане, туристов меньше половины. Есть несколько отелей и пансионатов разного уровня, но цены в разы ниже, чем в Анапе или тем более в Сочи», — поделилась мнением о курорте читательница портала.

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По словам туристки, в основном люди здесь отдыхают на собственных дачах. При этом в поселке есть дайвинг-центр, прокат оборудования для серфинга и вейкборда, несколько мобильных бань на берегу и два-три ресторана разных кухонь. Девушка считает, что у Новороссийска «очень удачное расположение», так как из города удобно добираться на экскурсии в окрестности, при этом он не находится в «центре всей курортной кутерьмы».

«Есть автобусы, маршрутки, такси. Всего 20 минут в пути — и вы в городе. Ездили в соседний Мысхако, просто прогуляться, посетили винодельню, самостоятельно ездили в Абрау-Дюрсо. Были на экскурсии в Анапе, останавливались на пляже в Сукко — очень многолюдно и шумно, наша Широкая Балка намного лучше для отдыха», — отметила туристка.

Ранее сообщалось, что железнодорожный маршрут Москва — Новороссийск стал третьим по популярности у россиян в июле, в среднем поездка обойдется в 5000 рублей. Лидером стало путешествие из столицы в Санкт-Петербург (3100 рублей на человека в одну сторону), на втором месте — поездка в Анапу (4600 рублей).

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Дарья Рыбак
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