В российском детском лагере четверо школьников отравились снюсом

В Башкирии четверо подростков отравились снюсом в детском лагере, их госпитализировали

В детском лагере в Абзелиловском районе Башкирии четверо школьников отравились снюсом (некурительный бездымный табак с никотином). Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По данным правоохранителей, 15-летний подросток до приезда в российский лагерь приобрел в Магнитогорске снюс и продал троим сверстникам. Четверым детям стало плохо после употребления снюса в лагере, из-за чего их доставили в больницу с признаками отравления.

Пострадавших подростков выписали на следующий день после госпитализации. Сотрудники прокуратуры после случившегося организовали проверку.

Ранее в Пензе неизвестный в костюме Деда Мороза предлагал детям снюс вместо конфет. Он замаскировал табак под сладости.

В России с 2016 года введен запрет на продажу снюса — за это предусмотрен административный штраф. В стране позднее начали появляться аналоги запрещенного к продаже сосательного табака — бестабачные пакетики с никотином.