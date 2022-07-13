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Экономика

ПФР назвал группы россиян с возможностью «докупить стаж»

В ПФР напомнили, что самозанятые и работавшие за границей россияне могут «докупить стаж»

Фото: Alexey Bychkov / Global Look Press

У работавших за границей, а также самозанятых россиян есть возможность «докупить стаж». Такие группы граждан агентству «Прайм» назвали в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Там напомнили, что, согласно правилам пенсионного страхования, взносы на пенсию формируют работодатели. Но есть случаи, когда граждане сами делают взносы.

Как объяснили в фонде, минимальный размер страховых взносов высчитывается как увеличенное в 12 раз произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на начало финансового года, и тарифа страховых взносов. При этом максимальный размер страховых взносов не может быть выше увеличенного в 12 раз произведения восьми МРОТ и тарифа страховых взносов,

Ранее сообщалось, что российские власти для обеспечения долгосрочности вложений задумали ввести требование, чтобы пенсионный договор заключался не менее чем на 10 лет. Лишь в таком случае россиянин может претендовать на получение налогового вычета и софинансирования, которое предполагается только в случае с добровольными накоплениями на пенсию. Однако ни в страховых, ни в инвестпродукте оно не предусмотрено.

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Марина Совина
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