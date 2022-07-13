Богатые россияне массово заинтересовались жильем в трех странах

Savills: популярными у россиян странами для покупки жилья стали Турция, ОАЭ и Таиланд

В первом полугодии 2022 года богатые россияне массово заинтересовались недвижимостью в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Таиланде — эти страны стали самыми популярными для покупки жилья за рубежом. К такому выводу пришли аналитики компании Savills в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, на Турцию пришлось 23 процента спроса россиян на иностранную недвижимость. Эксперты отметили, что популярность этого государства растет несколько лет подряд, однако цели приобретения недвижимости изменились.

«Если ранее это было желание инвестировать или иметь альтернативу летней резиденции, то с этого года большинство покупателей приобретают турецкую недвижимость для получения гражданства этой страны», — пояснили в Savills. Аналитики добавили, что наибольшим спросом пользовался Стамбул — с этим городом были связаны 80 процентов обращений.

На втором месте по популярности оказались ОАЭ с показателем 17 процентов. По оценкам Savills, недвижимость в этой стране россияне выбирают для релокации и получения ВНЖ, а также ведения бизнеса. Тройку лидеров замыкает Таиланд, на который пришлось 16 процентов всех сделок. Специалисты отметили, что спрос на жилье в этой стране со стороны россиян во втором квартале вырос на 90 процентов по сравнению с показателями первого, а общее число сделок за полугодие увеличилось в шесть раз. В компании уточнили, что часто Таиланд выбирают из-за высокой доходности недвижимости.

«Первое полугодие 2022 года стало рекордным по количеству сделок с зарубежной недвижимостью, основными мотивами покупки стали получение ВНЖ или гражданства другой страны, переезд, а также инвестиции в качестве инструмента сохранения капитала и получения дохода в валюте», — рассказали в Savills.

По прогнозам аналитиков, летом спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости утихнет, но уже осенью случится новая волна ажиотажа. Партнер Savills в России Ирина Мошева связывает это с ослабеванием ограничений для россиян на получение вторых паспортов и «золотых виз». Кроме того, некоторые зарубежные девелоперы начали принимать оплату в рублях.

Ранее компания Propriеtе Gеnеrale Group назвала самыми популярными у россиян странами для переезда Турцию, ОАЭ и Грузию. Востребованными для приобретения жилья также оказались Казахстан, страны Латинской Америки (Мексика, Аргентина, Бразилия, Парагвай, Чили) и государства Карибского бассейна (Вануату, Гренада, Антигуа и Барбуда, Доминика).