В ДНР оценили возможность отмены смертной казни

Минюст ДНР заявил, что смертную казнь не отменят при интеграции законодательства с Россией

Возможность отмены смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) оценили, передает ТАСС.

«Сейчас в ДНР идет полная интеграция в российское правовое поле всех сфер деятельности», — заявили в Министерстве юстиции республики.

Тем не менее, как заметили в ведомстве, в ДНР не отменят смертную казнь после объединения законодательств.

Ранее глава республики Денис Пушилин сказал, что конкретной даты исполнения смертного приговора иностранным наемникам нет, поскольку это не предусмотрено законом.

12 июля Народный совет ДНР отменил действие моратория на смертную казнь. Изменения были внесены в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти.