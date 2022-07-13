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В ДНР отказались назвать дату исполнения приговора иностранным наемникам

Глава ДНР Пушилин заявил, что конкретной даты для исполнения приговора наемникам нет
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Конкретной даты исполнения смертного приговора иностранным наемникам нет. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Глава республики отказался называть точную дату, поскольку закон этого не предусматривает. «То есть здесь исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями», — объяснил он.

Пушилин также добавил, что решение не подлежит огласке и не будет публичным. Помимо этого, он отметил, что никто из властей США не связывался с руководством ДНР по вопросу своих граждан-наемников.

Ранее глава республики заявил, что трое приговоренных к смертной казни иностранных наемников в ДНР будут расстреляны, если суд отклонит поданные ими апелляции.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти.

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Алевтина Запольская
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