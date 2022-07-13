В ВОЗ сообщили о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей

ВОЗ: в результате вспышки гепатита неизвестного происхождения умерли 22 ребенка

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали вспышку гепатита неизвестного происхождения у детей, возможно, речь идет о более чем тысяче случаях заболевания. Об этом говорится на сайте организации.

По данным на 8 июля, в результате болезни умерли 22 ребенка. В период с 5 апреля, когда впервые была выявлена ​​вспышка, по 8 июля 35 стран в пяти регионах ВОЗ сообщили о 1010 возможных случаях заболевания гепатитом.

Точное происхождение болезни неизвестно. В ряде случаев у пациентов также обнаружили заражение коронавирусом SARS-CoV-2, однако связь между заболеваниями пока не выявили.

26 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации оценил ситуацию с распространением оспы обезьян, назвав ее «чрезвычайной». В организации призвали приложить «интенсивные усилия по реагированию» для «контроля за дальнейшим распространением» инфекции. При этом в организации объявили, что явление не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.