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Блогерша показала правильный способ мытья кудрявых волос

TikTok-блогерша Зия: кудрявые волосы следует расчесывать при мытье

Фото: Ute Grabowsky / Globallookpress.com

Блогерша с никнеймом curlyzia.xo показала правильный способ мытья кудрявых волос. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы получить блестящие завитки правильной формы, девушка порекомендовала придерживаться следующего порядка действий. Сначала следует очистить шевелюру от загрязнений, используя шампунь, затем нанести на нее кондиционер, расчесать и промыть в тазу с водой.

После проделанных манипуляций необходимо нанести крем для вьющихся волос, гель и помассировать пряди руками. В заключение блогерша посоветовала использовать насадку-диффузор для фена. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала результат данной процедуры, показав получившиеся локоны.

Ранее в июле парикмахеры салона Ventura Hair Studio, расположенного в графстве Гэмпшир, Англия, раскрыли правильную последовательность действий при мытье головы. По словам специалистов, сначала следует намочить волосы так, чтобы на них не осталось сухих участков. Затем необходимо вспенить шампунь в ладонях, нанести его от корней до середины прядей и тщательно помассировать кожу головы, уделяя внимание затылочной части. Данный этап процедуры мастера порекомендовали повторять дважды.

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Алина Гостева
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