Парикмахеры раскрыли правильную последовательность действий при мытье головы

Мастера салона Ventura Hair Studio: после мытья волосы следует ополоснуть прохладной водой

Парикмахеры салона Ventura Hair Studio, расположенного в графстве Гэмпшир, Англия, раскрыли правильную последовательность действий при мытье головы. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте студии.

По словам специалистов, сначала следует намочить волосы так, чтобы на них не осталось сухих участков. Затем необходимо вспенить шампунь в ладонях, нанести его от корней до середины прядей и тщательно помассировать кожу головы, уделяя внимание затылочной части. Данный этап процедуры мастера порекомендовали повторять дважды. «Почему два раза? Потому что в первый раз косметический препарат открывает кутикулу, во второй — удаляет загрязнения и секрет сальных желез», — пояснили они.

После того как гигиеническое средство будет полностью смыто с волос, на них, согласно совету экспертов, наносится кондиционер по всей длине, исключая корни. В качестве завершающего пункта они указали ополаскивание волос прохладной водой для закрытия кутикулы.

Ранее в июле парикмахер и стилист Мэтт (фамилия неизвестна) из Нью-Йорка, США, раскрыл правильный способ применения лака для волос. По словам эксперта, данное средство не следует распылять непосредственно на голову вопреки распространенной практике. Так, чтобы избежать пушения и зафиксировать форму прядей, сохранив при этом их объем, сначала аэрозоль лучше нанести на ладонь. После этого необходимо аккуратно провести рукой по волосам, отметил автор видео.