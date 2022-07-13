Зеленский сравнил поставки оружия Украине с помощью вакцинами

Президент Зеленский сравнил поставки оружия Украине с обеспечением других стран вакцинами

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле. В нем он высказался о поставках оружия, его слова опубликованы на сайте офиса главы государства.

Зеленский сравнил поставки оружия Киеву с обеспечением других стран вакцинами. Он подчеркнул, что военная помощь нужна не только для защиты Украины.

«Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, будь готов к тому, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский признал нежелание ряда европейских стран поддерживать Украину. По его словам, Киев стремится к увеличению военной помощи и не хочет, чтобы за Украину «боролись люди из разных стран». Глава государства также поблагодарил Вашингтон за активную поддержку Киева.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).