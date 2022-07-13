Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский сравнил поставки оружия Украине с помощью вакцинами

Президент Зеленский сравнил поставки оружия Украине с обеспечением других стран вакцинами
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к участникам конференции «Азиатское лидерство» в Сеуле. В нем он высказался о поставках оружия, его слова опубликованы на сайте офиса главы государства.

Зеленский сравнил поставки оружия Киеву с обеспечением других стран вакцинами. Он подчеркнул, что военная помощь нужна не только для защиты Украины.

«Это как с вакцинами: если не помогаешь другим народам, будь готов к тому, что возникнут новые штаммы вируса, которые сделают твою собственную защиту недейственной», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский признал нежелание ряда европейских стран поддерживать Украину. По его словам, Киев стремится к увеличению военной помощи и не хочет, чтобы за Украину «боролись люди из разных стран». Глава государства также поблагодарил Вашингтон за активную поддержку Киева.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Действия страны стали ответом на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна
Офис Зеленского озвучил предложения Украины на встрече по зерну
Раскрыты подробности о седьмом пакете санкций Евросоюза против России
В России стало в шесть раз меньше мигрантов из Узбекистана
Украинские военные попытались устроить диверсию в Херсонской области
Зеленский обещал жесткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР
Американцы признали правоту Путина после заявлений экс-советника Трампа
Евро предрекли серьезный удар в случае прекращения поставок российского газа
Стало известно о возбуждении уголовного дела против Максима Галкина
Зеленский сравнил поставки оружия Украине с помощью вакцинами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.