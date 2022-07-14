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Пойманный рыбаками огромный сельдяной король попал на видео

Daily Mirror: рыбаки из города Арика в Чили поймали пятиметрового сельдяного короля

В Чили рыбакам удалось поймать сельдяного короля длиной пять метров. Об этом сообщает Daily Mirror.

Огромную рыбу выловили у берегов города Арика в административной области Арика-и-Паринакота. Посмотреть на редкий улов собрались сотни местных жителей, один из которых снял видео, опубликованное YouTube-каналом URA TV.

Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости. Такая особенность их поведения породила поверье, что появление сельдяного короля может быть предвестником цунами или землетрясения.

Его приверженцы утверждают, что в 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей. В свою очередь ученые подчеркивают, что связь между поведением сельдяных королей и землетрясениями не зафиксирована.

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В данный момент власти Арики собираются изучить рыбу и попытаться выяснить, что побудило ее появиться у берега.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из ныне живущих костных рыб. Его длина может достигать девяти метров.

Ранее сообщалось что житель Новой Зеландии нашел на пляже сельдяного короля длиной около трех с половиной метров. Рыба умерла, когда мужчина попытался вернуть ее в воду.

Никита Савин
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Пойманный рыбаками огромный сельдяной король попал на видео
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