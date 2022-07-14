Кремль отказался критиковать Казахстан за желание переманить бизнес из России

Песков назвал нормальной идею главы Казахстана Токаева привлечь ушедший из России бизнес

Желание властей Казахстана привлечь ушедший из России иностранный бизнес — нормальное явление. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает РБК.

По словам официального представителя Кремля, желание создать хорошие условия для инвесторов и даже переманивать их у других стран — не повод для критики. Другой вопрос в том, что решения об уходе из России многие компании принимают из-за давления извне.

Ранее в четверг, 14 июля, Токаев поручил правительству создать условия для релокации из России иностранных компаний, которые в качестве реакции на ввод российских войск на Украину покидают страну. По оценкам президента республики, такое решения уже приняли около половины из 1,4 тысячи иностранных инвесторов в российский рынок.

Токаев указал, что глобальная борьба за инвестиционный капитал усиливается, поэтому следует сосредоточиться на создании условий для компаний.

До этого глава Казахстана поручил диверсифицировать маршруты поставок казахстанской нефти на экспорт, чтобы снизить зависимость от транзита через Россию. Главным направлением он назвал Транскаспийский маршрут, позволяющий обеспечить выход сырья через Каспийское море в Азербайджан, Грузию и Турцию. При этом он предложил включить в работу инвесторов Тенгизского проекта, который на 50 процентов принадлежит американской Chevron, а еще на 25 процентов — ExxonMobil.