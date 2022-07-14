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Россиян предупредили о падении ряда акций

Инвестор Сидоров предупредил о падении акций технологических компаний до конца 2022 года

Фото: Unsplash

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров заявил, что технологическая сфера занимает первое место с точки зрения вероятности падения акций. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта,« IT-пузырь» на биржах формировался довольно давно, поэтому вопрос, когда он лопнет, — это вопрос времени. Это может произойти до конца 2022 года, полагает он. Кроме того, Сидоров предупредил о падении бумаг энергосектора. Сейчас сырье продается по высокой стоимости, но во время рецессии спрос вместе с ценами может упасть.

Акции банковского сектора также могут рухнуть, поскольку ужесточение монетарной политики в развитых странах приведет к спаду кредитования и потере прибыли. Под угрозой находятся и бумаги компаний в сфере возобновляемой энергетики, автомобилестроения, авиации и других областей, связанных с обеспечением высокого уровня жизни.

«Таким образом, в кризис стабильными будут компании, снабжающие ресурсами население и бизнес, производители базовых продуктов питания (АПК), ритейл (традиционный и онлайн), а также производители самых востребованных и популярных фармпрепаратов», — заключил инвестор.

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Марина Совина
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