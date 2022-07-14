Названы последствия отказа Германии от российских угля и нефти

Экономист Беляев предрек Европе кризис из-за отказа Германии от российских угля и нефти

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал отказ Германии от российских угля и нефти необдуманным поступком. По его словам, этот шаг приведет европейскую экономику к кризису. Возможные последствия этого решения он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Это необдуманный шаг в том смысле, что Германии придется работать в ситуации ограниченных энергетических ресурсов, потому что полностью, на 100 процентов, заменить поставки российского угля и российской нефти она не в состоянии», — подчеркнул Беляев.

Инфляция и волнения

Отказ Берлина от российских энергоресурсов приведет к повышению цен в стране. «В любом случае это будет другая логистика, это будут другие транспортные издержки, это будет другая цена поставок угля и нефти. И все это выразится в рост затрат на энергоносители, а это повысит цены на все остальное и на потребительском рынке, и на работе промышленности, уж не говоря о том, что все это будет в условиях напряженного энергобаланса», — подчеркнул финансовый аналитик.

Если вырастут цены на все, значит европейскому Центробанку придется повышать ключевую ставку, как они это любят делать в борьбе с инфляцией. А это, в свою очередь, поставит дополнительные препятствия для развития экономики. Потому что экономике при повышенной ключевой ставке развиваться сложно, потому что затруднен кредит Михаил Беляев финансовый аналитик

«Экономика и немецкая, и европейская попадут в двойные клещи. С одной стороны, по линии ужесточения денежно-кредитной политики, а с другой стороны, по линии роста цен на энергоресурсы. И плюс придется вводить ограничения», — отметил экономист.

Все это отразится на уровне комфорта немцев, что приведет к социальным волнениям, предположил Беляев.

Российская экономика

Сокращение поставок для России не обернется чем-то драматическим, считает экономист. «Вследствие роста цен мы в стоимостном выражении от сокращения экспорта и поставок наших энергоносителей в Европу особого дискомфорта не испытываем. Тем более что у нас многие поставки переориентируются на восток», — объяснил он.

Ранее Министерство финансов Германии озвучило сроки отказа от российских энергоносителей. По словам заместителя главы ведомства Йорга Кукиса, ФРГ с 1 августа полностью прекратит закупки угля из России, а с 31 декабря этого года откажется от российской нефти.

На Россию приходится 40 процентов германского импорта угля и 40 процентов импорта нефти — это 158 миллиардов кубометров топлива в год. Теперь же, по словам Кукиса, Берлин активно займется поиском альтернативных поставщиков энергоресурсов, чтобы заполнить дефицит, который возникнет после отказа от российских энергоносителей.