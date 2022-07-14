Певица Граймс рассталась с информатором Wikileaks Челси Мэннинг

Канадская певица Граймс рассталась с информатором Wikileaks Челси Мэннинг (до трансгендерного перехода была известна как Брэдли Мэннинг). Об этом сообщает Page Six.

Подробности их разрыва не раскрываются. Представители Граймс и Мэннинга отказались давать комментарии.

О том, что пара начала встречаться, стало известно в марте. Отмечалось, что исполнительница и бывшая разведчица живут вместе в Остине.

В 2013 году Мэннинг приговорили к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Она передала WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных иракцев. В 2017 году Барак Обама, который на тот момент занимал пост президента США, сократил уже сменившей пол военнослужащей срок пребывания в тюрьме, в том же году она вышла на свободу.

С 2018 года Граймс встречалась с предпринимателем Илоном Маском. В ноябре 2021 года они решили расстаться.