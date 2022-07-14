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ЛНР обвинила ВСУ в подрыве телецентра Лисичанска при отступлении

Минкомсвязи ЛНР сообщило о подрыве ВСУ телецентра в Лисичанске при отступлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали и подорвали при отступлении из Лисичанска местный телерадиопередающий центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкомсвязи Луганской Народной Республики (ЛНР).

Специалисты обнаружили взорванное оборудование во время рабочей поездки в город. Оно оказалось неисправным, неспособным передавать сигнал, состояние конструкции центра пока устанавливается.

Министерство обвинило в произошедшем националистические подразделения. Сейчас представители ведомства изучают альтернативные варианты телевещания для жителей города.

Ранее стало известно об установлении оперативного контроля над Северском силами Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) и российскими военными. Заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов выразил надежду, что ВСУ быстро покинут населенный пункт.

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Алевтина Запольская
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