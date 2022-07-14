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Российскому ребенку-инвалиду за победу в конкурсе вручили сломанный ноутбук

На Урале ребенку-инвалиду, выигравшему конкурс по робототехнике, вручили сломанный ноутбук

Фото: Shutterstock

На Урале ребенок-инвалид выиграл конкурс по робототехнике и в качестве приза получил сломанный ноутбук. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области на своем официальном портале.

Инцидент произошел еще в декабре 2020 года. Конкурс организовал екатеринбургский социально-профессиональный техникум «Строитель», он же закупал призы для победителей. Когда ребенок получил свой приз, то обнаружил, что на корпусе ноутбука есть трещины, а на само устройство установлен пароль, и пользоваться техникой невозможно.

Ребенок попытался убедить администрацию техникума заменить ноутбук, но ему отказали, так как на момент вручения приза техника якобы была исправна.

Делом заинтересовалась прокуратура, и по итогам проверки выяснилось, что ребенку подарили изначально сломанное и нефункционирующее устройство. Суд обязал техникум выдать мальчику новый ноутбук.

«Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения и восстановление прав ребенка-инвалида», — подытожили в прокуратуре.

Ранее в Кирове на областном турнире по сноуборду школьникам подарили майонез и кетчуп. Таким образом организаторы турнира хотели подбодрить детей, которые не заняли призовые места.

Мировая история санкций


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Валерий Розенберг
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