В российском городе школьникам на соревнованиях подарили майонез и кетчуп

В Кирове на областном турнире по сноуборду школьникам подарили майонез и кетчуп. Таким образом организаторы турнира хотели подбодрить детей, которые не заняли призовых мест, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Всего в соревнованиях поучаствовали 100 подростков. Съедобные презенты детям вручали в здании администрации Кирова. Представители мэрии российского города причастность к инциденту отрицают.

В свою очередь в Центре зимнего отдыха «Калинка» изданию «Подъем» рассказали, что соревнования по сноуборду проводились на средства партнеров. Власти региона на мероприятие средств не выделяют.

Собеседники издания пояснили, что школьникам вручались и другие подарки. В частности, призеры турнира получили игрушки, сертификаты на пошив толстовки и посещение батутного парка.

Тем не менее пользователи сочли подобные награды странными и нездоровыми. Кировским школьникам майонез в качестве награды вручали и в 2021 году. Тогда в городской администрации уверяли, что не имеют отношения вручению съедобных наград победителям школьной олимпиады.