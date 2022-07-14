В Японии обеспокоились нехваткой редких металлов из России из-за санкций

Nikkei: компании в Японии опасаются дефицита титана и палладия из России из-за санкций

Стагнация международной дистрибьюторской сети и кризис на Украине привели к тому, что компании в Японии начали опасаться дефицита редких металлов. Об этом пишет газета Nikkei.

Как следует из материала, на данный момент титан и палладий из России не были запрещены к импорту западными странами. Однако компании в Японии опасаются, что ограничения на закупки металлов в России могут последовать неожиданно. Из-за этого многие корпорации и фирмы начинают задумываться над решением возможной проблемы.

Так, промышленный концерн Kawasaki Heavy Industries рассматривает возможность замены России как основного поставщика титана, а японский производитель титана Toho Titanium начал увеличивать производство титана для самолетов на своем заводе в Саудовской Аравии.

Кроме того, производитель литийионных аккумуляторов Envision AESC Group, являющийся крупнейшим поставщиком Nissan, попросил своих поставщиков повысить цены. Уточняется, что на Россию приходится 6 процентов всего мирового экспорта данного ресурса.

Отмечается, что помимо лития, цены также растут на палладий, никель и медь. При этом на долю России приходится 40 процентов мирового производства палладия, который необходим для производства катализаторов, снижающих токсичность выхлопных газов.

Ранее Великобритания приняла решение ввести повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии в ответ на события на Украине. По данным властей, новый 35-процентный тариф затронет российский импорт на сумму 1,4 миллиарда фунтов.