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Великобритания объявила о новых ограничениях на импорт из России

Великобритания ввела 35-процентные пошлины на платину и палладий из России

Фото: Pixabay

Великобритания приняла решение ввести повышенные пошлины на импорт платины и палладия из России и Белоруссии в ответ на события на Украине. О новых ограничениях объявило британское правительство, передает ТАСС.

По данным властей, новый 35-процентный тариф затронет российский импорт на сумму 1,4 миллиарда фунтов. Им будет облагаться в том числе импорт химикатов, платины и палладия. При этом общий объем российского импорта и британского экспорта в России, в отношении которого введены повышенные пошлины, достигнет 4 миллиардов фунтов (5 миллиардов долларов).

Новые ограничения включают в себя готовящиеся ограничения на экспорт британских товаров в РФ, которые будут касаться товаров на 250 миллионов фунтов (310 миллионов долларов) в «наиболее зависящих от поставок из Соединенного Королевства отраслях российской экономики».

Ранее США ввели новые санкции в отношении России, затронувшие в том числе экспорт ряда товаров в страну. Ограничения коснутся поставок в Россию промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Кроме того, Вашингтон введет санкции в отношении 2,6 тысячи граждан России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами своих стран.

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Марина Совина
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