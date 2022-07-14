Посольство России оценило заявления США об изъятии украинских паспортов

Посольство РФ назвало дезинформацией заявления США об изъятии украинских паспортов

Посольство России в Вашингтоне оценило заявления США о насильственном изъятии украинских паспортов и назвало подобные слова дезинформацией. Сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов — низкокачественная западная дезинформация», — указали в посольстве.

Там добавили, что на территорию Донбасса регулярно осуществляются гуманитарные поставки, функционируют гуманитарные коридоры, через которые мирные граждане могут беспрепятственно передвигаться в любом направлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, забрав их паспорта и выдав российские документы.