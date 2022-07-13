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Захарова назвала слова Блинкена об удержании украинцев «медицинским случаем»

Захарова: слова Блинкена об удержании украинцев Россией должны быть описаны в медицине

Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, забрав их паспорта и выдав российские документы. Свое мнение Захарова высказала в Telegram-канале.

«Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан», — так охарактеризовала она слова Блинкена.

Ранее Мария Захарова назвала небылицами слова Энтони Блинкена, заявившего, что Россия оказалась в изоляции на саммите «Большой двадцатки». По ее мнению, Блинкен сочиняет это, чтобы оправдывать собственный провал.

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Антон Похиляк
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