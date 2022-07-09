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Захарова назвала слова Блинкена об изоляции России небылицами

Захарова назвала небылицей заявление Блинкена об изоляции России на саммите G20
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Россия оказалась в изоляции на саммите «Большой двадцатки» (G20). Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

По мнению Захаровой, Блинкен сочиняет небылицы, чтобы оправдывать собственный провал. «Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило», — написала пресс-секретарь МИДа.

Она также напомнила о просьбах Блинкена «ко всем подряд “изолировать” Россию». «И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрации обречена на бесславный конец», — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила заявление Энтони Блинкена о встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым с песней певицы Бритни Спирс.

8 июля Сергей Лавров досрочно покинул встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии. Российский министр обратился к прессе и сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу министров.

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Антон Похиляк
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