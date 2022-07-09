Захарова назвала слова Блинкена об изоляции России небылицами

Захарова назвала небылицей заявление Блинкена об изоляции России на саммите G20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что Россия оказалась в изоляции на саммите «Большой двадцатки» (G20). Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

По мнению Захаровой, Блинкен сочиняет небылицы, чтобы оправдывать собственный провал. «Это вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о вас и не вспомнило», — написала пресс-секретарь МИДа.

Она также напомнила о просьбах Блинкена «ко всем подряд “изолировать” Россию». «И все, кого вы просите, смеются вам в спину, зная, что нынешняя администрации обречена на бесславный конец», — добавила Захарова.

Ранее Мария Захарова сравнила заявление Энтони Блинкена о встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым с песней певицы Бритни Спирс.

8 июля Сергей Лавров досрочно покинул встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии. Российский министр обратился к прессе и сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны, после чего досрочно покинул встречу министров.