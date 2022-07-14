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В России оценили предупреждение вице-премьера Румынии о тяжелой зиме для Европы

Сенатор Пушков заявил, что суровую зиму из-за санкций Европа сотворила своими руками
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил предупреждение вице-премьера Румынии Келемена Хунора о том, что наступающая зима станет тяжелой для Европы из-за санкций против России.

«Премьер Румынии забыл добавить: Европу ожидает самая суровая зима, сотворенная руками самой же Европы. Важно для понимания», — заявил сенатор.

Пушков добавил, что закат отдельных государств и целых цивилизаций начинается с неверно принятых стратегических решений, которые, в свою очередь, являются первыми признаками начала такого заката.

13 июля вице-премьер Румынии Келемен Хунор заявил, что наступающая зима может стать самой тяжелой для Европы за последние 60 лет, тем самым ЕС предстоит заплатить за санкции, введенные против России. Он признал, что Еврсоюз не мог обойтись без санкций, поскольку «других рычагов влияния на Россию не было».

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Марина Совина
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