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Вице-премьер Румынии предрек Европе тяжелую зиму как расплату за санкции

Вице-премьер Румынии Хунор заявил, что ЕС зимой заплатит за санкции против России

Фото: Hunor Kelemen / Reuters

Наступающая зима может стать самой тяжелой для Европы за последние 60 лет, тем самым ЕС предстоит заплатить за санкции, введенные против России. С таким мнением выступил вице-премьер Румынии Келемен Хунор, цитату приводит РИА Новости.

«Мы должны сказать откровенно: этой зимой мы заплатим за все это, в настоящее время нет никаких признаков приближения конца войны. Это будет суровая зима, может быть, самая суровая за последние 40-50-60 лет», — предрек политик. Тем не менее Хунор признал: ЕС не мог обойтись без санкций, поскольку «других рычагов влияния на Россию не было».

Впрочем, сам вице-премьер полагает, что его страна справится с проблемами в энергетике, поскольку власти могут обеспечить около 80 процентов потребностей Румынии на рынке газа. «При этом около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке. Если не получится, то у нас, конечно, будет проблема, но я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество, и за счет компенсации нам удастся пережить зиму», — добавил Хунор.

Ранее стало известно, что страны Африки могут поставить под угрозу увеличение поставок газа в Европу, поскольку сами страны континента страдают от нехватки энергии для населения. Например, Нигерия обладает 3 процентами доказанных мировых запасов газа, но почти ничего из них не использовала.

Виктория Кондратьева
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