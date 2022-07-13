Вице-премьер Румынии предрек Европе тяжелую зиму как расплату за санкции

Вице-премьер Румынии Хунор заявил, что ЕС зимой заплатит за санкции против России

Наступающая зима может стать самой тяжелой для Европы за последние 60 лет, тем самым ЕС предстоит заплатить за санкции, введенные против России. С таким мнением выступил вице-премьер Румынии Келемен Хунор, цитату приводит РИА Новости.

«Мы должны сказать откровенно: этой зимой мы заплатим за все это, в настоящее время нет никаких признаков приближения конца войны. Это будет суровая зима, может быть, самая суровая за последние 40-50-60 лет», — предрек политик. Тем не менее Хунор признал: ЕС не мог обойтись без санкций, поскольку «других рычагов влияния на Россию не было».

Впрочем, сам вице-премьер полагает, что его страна справится с проблемами в энергетике, поскольку власти могут обеспечить около 80 процентов потребностей Румынии на рынке газа. «При этом около 2 миллиардов кубометров мы должны покупать на рынке. Если не получится, то у нас, конечно, будет проблема, но я убежден, что мы купим газ, чтобы было электричество, и за счет компенсации нам удастся пережить зиму», — добавил Хунор.

Ранее стало известно, что страны Африки могут поставить под угрозу увеличение поставок газа в Европу, поскольку сами страны континента страдают от нехватки энергии для населения. Например, Нигерия обладает 3 процентами доказанных мировых запасов газа, но почти ничего из них не использовала.