России предрекли появление механизмов для остановки укрепления рубля
Превышение объема поступающей в Россию валюты над спросом является основным фактором, влияющим на курс рубля, заявил финансовый аналитик Александр Джиоев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что в стране могут появиться новые инструменты для ослабления рубля, чтобы привести его курс к оптимальному.
Что влияет на курс
Джиоев напомнил, что на в июле рубль слабел на фоне совокупности факторов: снижение объемов прокачки газа по «Турецкому потоку» и «Северному потоку »по техническим причинам, вербальные интервенции со стороны властей, законодательное одобрение параллельного импорта.
«Однако основной фактор укрепления рубля — а именно превышение объема поступающей в страну валюты над спросом на нее — никуда не исчез. По предварительным оценкам Центробанка, торговый профицит России во втором квартале года достиг 80 миллиардов долларов», — поделился финансовый аналитик.
Также уменьшилась неопределенность вокруг поставок газа по «Северному потоку», добавил он. «Канада решила вернуть уже отремонтированную турбину газопровода, в течение двух лет еще пять турбин могут быть отправлены в страну на техническое обслуживание. То есть объемы экспортируемого газа в Европу могут снова вырасти — сейчас "Северный поток" работает на 40 процентов от своей мощности, — что увеличит валютные поступления в страну», — пояснил Джиоев.
Аналогичную происходящей сегодня ситуацию можно было наблюдать в конце мая, заявил экономист. Тогда рубль после заметного ослабления стал укрепляться из-за сохраняющегося на тот момент дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке.
Все эти колебания курса рубля есть ни что иное, как признак поиска равновесного уровня
Равновесный уровень
При текущих параметрах валютного рынка равновесный уровень рубля должен находиться в диапазоне 50-60 рублей за доллар, заявил экономист. Он подчеркнул, что слишком крепкий рубль негативно отражается на наполнении доходной части бюджета. «Заметную часть в структуре доходов занимает налог на добычу полезных ископаемых, в расчете которого используется курс национальной валюты к доллару. При слишком крепком рубле объем поступлений по нему снижается», — объяснил Джиоев.
В то же время, по мере укрепления рубля растет привлекательность импорта, что в свою очередь частично отражается в уровне цен, добавил он. Импортируемые товары становятся дешевле в рублях, инфляция замедляется.
Что лучше: укрепление или ослабление?
«При сохранении имеющихся параметров валютного рынка факторов, играющих в пользу укрепления рубля, больше, чем факторов, выступающих за его ослабление», — высказался специалист.
По наблюдениям Джиоева, со стороны властей не раз звучали заявления, что текущий курс рубля не является «оптимальным». «Таким образом, вполне вероятно появление новых механизмов, призванных остановить укрепление рубля: например, покупка валют дружественных государств или снижение объемов экспортируемых энергоресурсов», — резюмировал финансовый аналитик.
Ранее стало известно, что среди россиян увеличилось доверие к рублю: по сравнению с минувшим январем вдвое больше граждан стали называть его лучшей валютой для хранения сбережений.
Большинство респондентов ответили, что отечественная валюта лучше всего подходит для хранения средств. То же о долларах и евро сказали 12 и 5 процентов респондентов соответственно. При этом, в январе 23 процента россиян называли доллар лучшей валютой для хранения денег, а евро — 15 процентов. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.