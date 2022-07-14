России предрекли появление механизмов для остановки укрепления рубля

Экономист Джиоев допустил, что в России появятся механизмы для остановки укрепления рубля

Превышение объема поступающей в Россию валюты над спросом является основным фактором, влияющим на курс рубля, заявил финансовый аналитик Александр Джиоев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что в стране могут появиться новые инструменты для ослабления рубля, чтобы привести его курс к оптимальному.

Что влияет на курс

Джиоев напомнил, что на в июле рубль слабел на фоне совокупности факторов: снижение объемов прокачки газа по «Турецкому потоку» и «Северному потоку »по техническим причинам, вербальные интервенции со стороны властей, законодательное одобрение параллельного импорта.

«Однако основной фактор укрепления рубля — а именно превышение объема поступающей в страну валюты над спросом на нее — никуда не исчез. По предварительным оценкам Центробанка, торговый профицит России во втором квартале года достиг 80 миллиардов долларов», — поделился финансовый аналитик.

Также уменьшилась неопределенность вокруг поставок газа по «Северному потоку», добавил он. «Канада решила вернуть уже отремонтированную турбину газопровода, в течение двух лет еще пять турбин могут быть отправлены в страну на техническое обслуживание. То есть объемы экспортируемого газа в Европу могут снова вырасти — сейчас "Северный поток" работает на 40 процентов от своей мощности, — что увеличит валютные поступления в страну», — пояснил Джиоев.

Аналогичную происходящей сегодня ситуацию можно было наблюдать в конце мая, заявил экономист. Тогда рубль после заметного ослабления стал укрепляться из-за сохраняющегося на тот момент дисбаланса спроса и предложения на валютном рынке.

Все эти колебания курса рубля есть ни что иное, как признак поиска равновесного уровня Александр Джиоев финансовый аналитик

Равновесный уровень

При текущих параметрах валютного рынка равновесный уровень рубля должен находиться в диапазоне 50-60 рублей за доллар, заявил экономист. Он подчеркнул, что слишком крепкий рубль негативно отражается на наполнении доходной части бюджета. «Заметную часть в структуре доходов занимает налог на добычу полезных ископаемых, в расчете которого используется курс национальной валюты к доллару. При слишком крепком рубле объем поступлений по нему снижается», — объяснил Джиоев.

В то же время, по мере укрепления рубля растет привлекательность импорта, что в свою очередь частично отражается в уровне цен, добавил он. Импортируемые товары становятся дешевле в рублях, инфляция замедляется.

Что лучше: укрепление или ослабление?

«При сохранении имеющихся параметров валютного рынка факторов, играющих в пользу укрепления рубля, больше, чем факторов, выступающих за его ослабление», — высказался специалист.

По наблюдениям Джиоева, со стороны властей не раз звучали заявления, что текущий курс рубля не является «оптимальным». «Таким образом, вполне вероятно появление новых механизмов, призванных остановить укрепление рубля: например, покупка валют дружественных государств или снижение объемов экспортируемых энергоресурсов», — резюмировал финансовый аналитик.

Ранее стало известно, что среди россиян увеличилось доверие к рублю: по сравнению с минувшим январем вдвое больше граждан стали называть его лучшей валютой для хранения сбережений.

Большинство респондентов ответили, что отечественная валюта лучше всего подходит для хранения средств. То же о долларах и евро сказали 12 и 5 процентов респондентов соответственно. При этом, в январе 23 процента россиян называли доллар лучшей валютой для хранения денег, а евро — 15 процентов. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.