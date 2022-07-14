В России появится доставка продуктов для жесткой экономии

Сервис доставки «Самокат» запустит «жесткий дискаунтер» в онлайн-формате

В России появится первый сервис доставки продуктов по сниженным ценам. «Самокат» решил зайти на рынок дискаунтеров и начнет оформлять онлайн-заказы товаров большими упаковками для тех, кто хочет закупиться впрок, рассказал РБК директор компании по маркетингу Игорь Рожков. По его словам, цены на платформе будут минимум на 25 процентов ниже, чем в магазинах формата «у дома».

Сервис под названием «Выгодно» запустят в пилотном режиме с 14 июля для части клиентов в Москве и Санкт-Петербурге. Он будет работать как дополнительная вкладка приложения или вместо сервиса «Супермаркет». Формат «жесткого дискаунтера» характеризуется упрощенным интерьером торгового зала, минимальным количеством персонала, недорогим торговым оборудованием и экономией на складских помещениях. Благодаря этому сетям удается делать небольшую торговую наценку и зарабатывать на обороте.

«Выгодно» организует доставку продуктов в течение дня, в выбранные временные слоты, при оформлении заказа до десяти утра, или на следующий день — если заказ сделан после этого времени. Ассортимент ограничен одной тысячей товаров больших объемов, которые в том числе будет предложено купить мелким оптом — несколько штук продуктов одного вида, например сливки 500 грамм набором в шесть штук или четыре банки консервов.

«Сегодня цена превалирует в потребностях клиента. Потребитель чуть ли не наизусть знает стоимость определенных продуктов, например огурцов или майонеза, которые закупает раз в неделю, а некоторые товары вообще раз в месяц», — объяснил Рожков идею создания онлайн-дискаунтера. Ассортимент сервиса будет включать прежде всего товары с большими сроками годности: бытовую химию, детские товары, продукцию для животных, воду и соки, консервацию и бакалею, а также заморозки.

Ранее в июле стало известно, что россиянам разрешат продавать овощи и фрукты со своих огородов в продуктовых сетях — зампред правительства Виктория Абрамченко поручила министерствам проработать такую возможность. https://lenta.ru/news/2022/07/13/abram/ Согласно документу, возможность реализации овощей и фруктов собственного производства получат граждане, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».