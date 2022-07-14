Эксперт объяснил активность Стрелкова в сети желанием вернуться в «мейнстрим»

Алексей Мухин: Стрелков рассчитывает вырваться из «ссылки» и снова попасть в «мейнстрим»

Бывший руководитель ополчения Донбасса Игорь Стрелков прочно занял в медийном пространстве место рядом с ресурсами, признанными иноагентами и занимающимися дискредитацией российских властей и распространением недостоверной информации. Такое мнение в своей статье «Комсомольской правде» высказал Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

По его словам, многие из бывших сослуживцев Стрелкова в недоумении, ведь тезисы Стрелкова порой мало отличаются от сбежавших за рубеж звезд. С красноречивостью Галкина, но несколько меньшим обаянием Стрелков запугивает граждан блицкригом Украины и Запада, отмечает эксперт. В разгар весеннего воинского призыва в России 51-летний пенсионер настаивал ввести то «всеобщую», то «умную мобилизацию». И это при том, что официально неоднократно говорилось, что никакого дополнительного призыва специально для СВО не планируется.

Пользователи интернета неоднократно обращали внимание на то, что на снимках Стрелкова не увидишь в форме офицера спецслужбы, о работе в которой он постоянно говорил и даже называл звание полковника. Вместо этого на многочисленных фото в интернете на нем то камуфляж, то ватник красноармейца, то китель царского поручика.

«Чтобы там не говорили, сам образ полковника ФСБ не липнет к Стрелкову. Во-первых, сотрудники ФСБ своими званиями не кичатся на публике. Не принято это. Во-вторых, сотрудники ФСБ в принципе ведут довольно неприметную и никак не публичную жизнь», — подчеркивает эксперт.

В разных биографиях Стрелков пишет, что в 1993-1994 годах проходил срочную службу в армии, а после дважды остался служить по контракту на сержантских должностях в минометном дивизионе, что принимал участие контртеррористической операции на Кавказе. Учитывая, что тогда подписывали контракт на 3 года, выходит, что он минимум 6 лет отслужил в армии. Но не офицером.

По словам эксперта, в биографии Стрелкова огромное количество противоречий. «Но главное, как поверить, что бывший сотрудник ФСБ в 2020 году решится дать интервью украинскому националисту Дмитрию Гордону? Сегодня на Украине говорят, что интервью со Стрелковым было подготовлено при содействии Службы безопасности Украины. Что ж, вполне возможно. Тогда Стрелков наговорил много лишнего про российскую власть, что тут же подхватили украинские СМИ и должно было заинтересовать его «бывших коллег». Люди, близко знавшие Стрелкова еще под фамилией Гиркин, объясняют это простой обидой», — говорит эксперт.

«Он себя видел наследником Владимира Путина, буквально», — вспоминал тогда глава правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Оставшись не удел, человек не нашел ничего лучшего как жаловаться недавним врагам. Интервью Стрелкова Гордону, по мнению Бородая, было «фееричным бредом».

«Мягко говоря, Стрелков психически неустойчив. Эта деградация личности приводит к прямому предательству. Игорь наговорил в этом интервью много лжи. Причем некоторая часть лжи носит такой комический характер» — прокомментировал тогда это выступление Бородай Царьграду.

«Те, кто натыкается сегодня на выступления Игоря Ивановича сильно удивляются терпению прокуратуры, которая не может не замечать, что сознанием граждан манипулирует не просто блогер, а человек, который ассоциируется у всех с силовыми структурами и Донбассом, хотя на самом деле давно с ними не связан», — говорит Мухин.

В итоге выступления Гиркина-Стрелкова вызывают все меньший интерес, в том числе со стороны иностранных СМИ. Однако потеря интереса компенсируется им все большим и большим количеством несуразных постов. Видимо с помощью них он рассчитывает вырваться из «ссылки» и снова попасть в «мейнстрим». Однако, как считает эксперт, вряд ли белые националистические идеи, которых придерживается Стрелков, могут быть востребованы в современном обществе.