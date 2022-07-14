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Российские полицейские получили сроки за инсценировку преступления

Под Тамбовом суд дал два года условно полицейским за инсценировку хищения с участием бомжа

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Тамбовской области получили сроки три бывших сотрудника линейного отдела полиции на транспорте — суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Также суд запретил мужчинам два года занимать определенные должности.

По данным ведомства, экс-полицейские решили инсценировать хищение железнодорожных подкладок, чтобы повысить показатели по службе. Они заплатили ранее судимому бомжу, чтобы он украл детали и сыграл роль преступника.

Местные правоохранители выявили незаконную деятельность фигурантов и не стали возбуждать уголовное дело в отношении невиновного.

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Екатерина Власова
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