Российские полицейские получили сроки за инсценировку преступления

Под Тамбовом суд дал два года условно полицейским за инсценировку хищения с участием бомжа

В Тамбовской области получили сроки три бывших сотрудника линейного отдела полиции на транспорте — суд приговорил каждого к двум годам лишения свободы условно. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Также суд запретил мужчинам два года занимать определенные должности.

По данным ведомства, экс-полицейские решили инсценировать хищение железнодорожных подкладок, чтобы повысить показатели по службе. Они заплатили ранее судимому бомжу, чтобы он украл детали и сыграл роль преступника.

Местные правоохранители выявили незаконную деятельность фигурантов и не стали возбуждать уголовное дело в отношении невиновного.