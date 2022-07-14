Россияне раскрыли любимые занятия в отпуске

«Туту.ру»: 24 процента россиян предпочитают в отпуске проводить время на пляже

Большинство россиян признались, что в отпуске предпочитают проводить время на пляже и путешествовать самостоятельно. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса поездок «Туту.ру», который поступил в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Самое популярное занятие россиян в путешествиях — это отдых на пляже, его выбирают 24 процента опрошенных. Самостоятельные путешествия, не привязанные к одной локации, любят 21 процент респондентов. Третьими по востребованности вариантом стали экскурсии — 13 процентов туристов раскрыли, что их привлекает культурно-познавательный отпуск.

Семейным форматам отдыха отдают предпочтение 10 процентов россиян. Среди активных занятий распространены походы — семь процентов, спортивный и горный туризм — по три процента, и прочие экстремальные виды спорта (например, альпинизм или серфинг) — три процента.

По четыре процента опрошенных отдали предпочтение фестивалям и другим мероприятиям, а также гастротуризму. Два процента туристов отправляются в путешествия с целью обучения, и еще столько же признались, что в отпуске больше всего любят удаленно работать.

Ранее в июле сообщалось, что российские туристы повально захотели провести летний отпуск на природе — об этом мечтают 55 процентов соотечественников. При этом каждый третий хочет провести свободное от работы время на даче или в деревне.