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В Крыму отреагировали на выдвижение Украиной условий по спецоперации

Крымский депутат Гемпель заявил, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Киев не вправе выдвигать условия по прекращению спецоперации. Об этом, реагируя на заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Ранее Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия в только в случае, если Россия «добровольно покинет» Украину.

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«Киев не в том положении, чтобы выдвинуть условия такого характера. Диктовать условия будет только Россия и не только Украине, которую ждет полная капитуляция, а военных преступников из киевского режима — военный трибунал», — заявил Гемпель.

Он считает, что Киев прекратит боевые действия скоро — тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

9 июня в Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине. Депутат от Чечни Адама Делимханов заявил, что надеется на завершение спецоперации России на Украине к концу года.

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Анастасия Шейкина
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