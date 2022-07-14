В Крыму отреагировали на выдвижение Украиной условий по спецоперации
Киев не вправе выдвигать условия по прекращению спецоперации. Об этом, реагируя на заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.
Ранее Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия в только в случае, если Россия «добровольно покинет» Украину.
«Киев не в том положении, чтобы выдвинуть условия такого характера. Диктовать условия будет только Россия и не только Украине, которую ждет полная капитуляция, а военных преступников из киевского режима — военный трибунал», — заявил Гемпель.
Он считает, что Киев прекратит боевые действия скоро — тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
9 июня в Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине. Депутат от Чечни Адама Делимханов заявил, что надеется на завершение спецоперации России на Украине к концу года.