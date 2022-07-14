В Крыму отреагировали на выдвижение Украиной условий по спецоперации

Крымский депутат Гемпель заявил, что Украина не вправе выдвигать условия по спецоперации

Киев не вправе выдвигать условия по прекращению спецоперации. Об этом, реагируя на заявления секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его цитирует РИА Новости.

Ранее Данилов заявил, что Киев прекратит боевые действия в только в случае, если Россия «добровольно покинет» Украину.

«Киев не в том положении, чтобы выдвинуть условия такого характера. Диктовать условия будет только Россия и не только Украине, которую ждет полная капитуляция, а военных преступников из киевского режима — военный трибунал», — заявил Гемпель.

Он считает, что Киев прекратит боевые действия скоро — тогда, когда будут достигнуты цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

9 июня в Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине. Депутат от Чечни Адама Делимханов заявил, что надеется на завершение спецоперации России на Украине к концу года.