«МегаФон» разработал комплексную систему видеоаналитики для безопасности городов

Видеоаналитика «МегаФона» создана на основе нейросети и искусственного интеллекта

«МегаФон» создал уникальную систему видеоаналитики с использованием нейронной сети и искусственного интеллекта. Она способна не только мгновенно замечать нештатные ситуации, такие как возгорания или аварии, но и прогнозировать их развитие. Первым городом, где внедрено комплексное решение, стал курорт Анапа, куда ежегодно приезжают до 5 миллионов туристов.

Инновационная система видеоаналитики «МегаФона» объединяет умные видеокамеры, защищенную инфраструктуру связи и два программных решения разного типа. «Это софт на умных видеокамерах с базовыми элементами аналитики и поисковый алгоритм на основе нейросетей, который на 99 процентов обеспечивает точность идентификации. Система полностью покрывает центр Анапы и общественные места в курортной зоне», - отмечает оператор.

К каждому видеофайлу система автоматически добавляет метаданные — текстовые описания, которые позволяют алгоритмам мгновенно идентифицировать нужные объекты и события. Если потерялся ребенок и он попадал в объективы камер, система найдет его за доли секунды. По видео такой поиск занял бы гораздо больше времени, а без использования системы — несколько дней.

В отличие от видеоархива хранящиеся много лет метаданные способны помочь в расследовании преступлений: система мгновенно распознает больше 3 миллионов типов изображений — силуэты, номерные знаки, животных и многое другое. Благодаря технологии сжатия времени пользователь системы видит на экране объекты, попавшие в зону съемки в разные моменты и даже на несколько разных камер.

По расположению объекта система способна делать прогноз развития ситуации: например, если она обнаружит лежащего в общественном месте человека, сделает предположение, что ему нужна помощь, и автоматически сообщит об этом в диспетчерскую службу. Если произошло ДТП — уведомит диспетчеров о тревоге, не дожидаясь звонка с места событий. Благодаря этому они смогут не только быстрее помочь участникам аварии, но и предотвратить образование пробок. Система может помочь не только в экстренных ситуациях, но и в обеспечении порядка: выявить несанкционированную торговлю, стихийные свалки и любые другие нарушения.

Как отмечают в «МегаФоне», впервые решение для безопасного города имеет полностью закрытый контур: к нему подведена защищенная сеть связи с криптографической защитой, шлюзами и межсетевыми экранами. Это позволяет даже при физической атаке на один из узлов защитить всю систему в целом.

Для внедрения решения в центральной части Анапы проложено более 50 километров оптоволоконной сети, размещено 104 узла связи и установлено около 500 современных умных камер, которые работают с одинаковой точностью днем и ночью. Для проекта в Анапе создан отдельный ЦОД с отечественными серверами и программным обеспечением. Информация с камер по выделенной линии в зашифрованном виде на скорости до 10 гигабит в секунду передается в Городской ситуационно-аналитический центр и Центр обработки данных (ЦОД).

«В Анапе мы впервые представили единый продукт, совместив и аппаратную часть, и инфраструктуру связи с максимальной защитой, и самые продвинутые на сегодня алгоритмы для анализа и прогнозирования ситуации», — отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян.

Уже сейчас комплекс обеспечивает безопасность уникального природного заповедника Плавни площадью 13 квадратных километров. Это болотистая территория, поэтому там часто происходят возгорания. Сейчас заповедник находится под постоянным наблюдением умных камер, каждая из которых контролирует периметр на несколько сотен метров и в режиме реального времени определяет очаги возгорания. Если обнаружен дым, комплекс мгновенно включает сирену и передает информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу.