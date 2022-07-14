Российские истребители в воздушном бою сбили два украинских самолета

Минобороны заявило, что истребители ВКС России сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29

Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России ходе воздушного боя сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 14 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что украинский бомбардировщик Су-24 был уничтожен в районе Славянска, а истребитель МиГ-29 — возле села Троицкое в Донецкой народной республикой (ДНР).

Кроме того, Конашенков добавил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 беспилотников ВСУ в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР и Луганской народной республике (ЛНР).

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 4292 единицы военной автомобильной спецтехники, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, 744 боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО), 4050 бронемашин, 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1534 беспилотника, 249 самолетов и 137 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео с боевым вылетом самолета Су-25 ВКС России на Украине. На записи продемонстрировали маневры российского летчика, а также удары по противнику.