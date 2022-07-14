Бывшего сотрудника ЦРУ признали виновным в крупнейшей утечке секретных данных

Суд в Нью-Йорке признал экс-сотрудника ЦРУ Шульте виновным в утечке данных Vault 7

Суд в Нью-Йорке 13 июля признал бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте виновным в крупнейшей утечке пакета сверхсекретных данных, известного под названием «Убежище 7» (Vault 7). Об этом заявила WikiLeaks в своем Twitter-аккаунте.

«Предполагаемый информатор Wikileaks Джошуа Шульте признан виновным по всем [девяти] пунктам обвинения», --подчеркивается в публикации. Приговор по делу экс-сотрудника ЦРУ огласят позже.

Представитель гособвинения Демиан Уильямс после оглашения решения заявил, что Шульте осудили за «один из самых нахальных и вредоносных актов шпионажа в американской истории». В заключительном слове перед присяжными программист обвинил ЦРУ и ФБР в том, что эти структуры превратили его в козла отпущения.

В 2020 году ЦРУ нашло причину крупнейшей в истории утечки секретных данных. В разглашении информации Vault 7 обвинили сотрудников элитного подразделения, которое занималось созданием нового кибероружия в ущерб повышению уровня безопасности компьютерных систем.