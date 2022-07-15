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Задержанный за подготовку теракта в Мелитополе оказался украинским агентом

Член администрации Запорожья заявил, что готовящий теракт оказался агентом Украины

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Задержанный за подготовку теракта в Мелитополе Запорожской области оказался агентом спецслужб Украины, рассказал член главного совета администрации области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о задержании полицией Мелитополя мужчины, подозреваемого в подготовке теракта. По данным силовиков, житель Приазовского района хранил у себя дома 15 единиц стрелкового оружия, множество боеприпасов и самодельное взрывное устройство.

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