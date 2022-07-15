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Министр обороны Украины опроверг слова о сборе миллионной армии

Министр обороны Украины Резников опроверг слова о сборе «миллионной армии»
Алексей Резников

Алексей Резников . Фото: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг слова о сборе «миллионной армии» и планы контрнаступления на юге. Он отметил, что его неверно поняли, пишет ТАСС со ссылкой на украинскую службу «Би-би-си».

Глава ведомства отметил, есть «конкретный приказ» президента Украины Владимира Зеленского отвоевать южные территории. Он подчеркнул, что военачальники должны внести предложения во исполнение этого приказа.

Резников объяснил свои слова об увеличении численности армии страны до примерно «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками». По словам министра, он не говорил, что украинская сторона «собирает миллионную армию», и попросил простить его «английский неродной» язык.

Ранее Резников заявил, что украинское правительство планирует мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек, чтобы попытаться «отвоевать южные территории». По его словам, Киев «собирает миллионную армию, чтобы отвоевать юг». Как уточнил глава ведомства, приказ отдал президент страны Владимир Зеленский. При этом вооруженные силы Украины планируют «вернуть» исключительно стратегически важные территории.

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Марина Совина
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